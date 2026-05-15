LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva la pioggia si rischia il rinvio?

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP di Roma del 2026, la sfida tra Sinner e Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia. La partita, originariamente programmata in orario pomeridiano, potrebbe essere rinviata o spostata a causa delle condizioni meteorologiche. Nel frattempo, altri incontri come quello tra Darderi e Ruud sono stati aggiornati e si svolgeranno non prima delle 15.30. La situazione è in continua evoluzione e le decisioni sul programma dipenderanno dall’andamento delle condizioni atmosferiche.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 AGGIORNAMENTO ORE 16.18. La partita di Darderi non riprenderà prima delle ore 17.00, ma è una tempistica decisamente ottimistica: piove davvero forte e le previsioni sono nefaste. AGGIORNAMENTO ORE 16.15. La pioggia si è abbattuta sul Foro Italico con grande intensità mentre si stava giocando la prima semifinale. Il norvegese Casper Ruud conduceva per 4-1 e A-40 su Luciano Darderi, che era chiamato a salvare una palla break. Le previsioni meteo non promettono nulla di buono: c’è il concreto rischio che la partita di Sinner subisca un forte slittamento, il match contro il russo Daniil Medvedev non è previsto prima delle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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