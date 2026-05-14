LIVE Medvedev-Landaluce ATP Roma 2026 in DIRETTA | si decide il rivale di Jannik Sinner!

Alle 18:50 si è disputato il primo incontro tra Medvedev e Landaluce durante l’ATP di Roma 2026. Medvedev, già noto nel circuito, ha affrontato un giovane talento iberico che aveva perso nell’ultimo turno di qualificazione contro Pellegrino. Dopo essere stato ripescato, il giocatore ha successivamente eliminato Cilic, Bellucci e Medjedovic, cercando di guadagnarsi un posto tra i favoriti. La partita ha deciso il prossimo avversario di Jannik Sinner nel torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Prima sfida tra il campione russo e il giovanissimo e talentuoso iberico, che aveva perso all’ultimo turno di quali contro Pellegrino e che poi è stato ripescato prima di battere Cilic, Bellucci e Medjedovic. 18.45 Si decide il rivale di Sinner nella semifinale di domani sera! 18:40 Buona serata amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale dell’ultimo incontro di quarti di finale dell’ATP di Roma 2026! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di fronte il russo Daniil MEDVEDEV opposto all’iberico di belle speranze Martin LANDALUCE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si decide il rivale di Jannik Sinner! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli... LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ultimo quarto alle 19!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli... Temi più discussi: LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnolo; Martín Landaluce - Daniil Medvedev Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Orario e dove vedere la partita tra Landaluce e Medvedev ai quarti di finale nell'ATP Roma 2026; Live Martín Landaluce - Daniil Medvedev - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 14/05/2026. Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev x.com LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il russo affronta l’ennesimo emergente spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali ... oasport.it Sinner-Rublev 6-2 6-4: Jannik in semifinale all’ATP Roma contro il vincente di Medvedev-LandaluceAndrey Rublev ha scherzato sul prossimo incrocio con Sinner. Il tennista russo a Tennis Channel ha tirato in ballo la legge dei grandi numeri: Sta giocando davvero in modo fantastico. La cosa positiv ... fanpage.it