LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | semifinale rinviata si attende il nuovo programma di domani

Durante la partita tra Sinner e Medvedev agli ottavi di finale di Roma, il punteggio era di 6-2, 5-7, 4-2 in favore del russo quando il match è stato sospeso. Sinner ha mostrato segni di fatica, piegandosi più volte sulle ginocchia, e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. La semifinale è stata rinviata e si attende il nuovo programma di domani. La partita è stata interrotta dopo circa tre set e mezzo di gioco.

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