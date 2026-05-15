LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | semifinale rinviata si attende il nuovo programma di domani
Durante la partita tra Sinner e Medvedev agli ottavi di finale di Roma, il punteggio era di 6-2, 5-7, 4-2 in favore del russo quando il match è stato sospeso. Sinner ha mostrato segni di fatica, piegandosi più volte sulle ginocchia, e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. La semifinale è stata rinviata e si attende il nuovo programma di domani. La partita è stata interrotta dopo circa tre set e mezzo di gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 23.08 Per il momento circola la voce che Sinner-Medvedev venga recuperata domani non prima delle 15.00. Si attende però l’ufficialità. 23.01 Da regolamento Sinner-Medvedev dovrebbe essere il secondo match dalle 12.00 sul Campo Centrale. Ma sarà davvero così? 22.55 PARTITA CANCELLATA! Adesso si attende la comunicazione del nuovo programma di domani. 22.54 Piove ancora a Roma. Ci avviciniamo al rinvio a domani. 22.49 Viene comunicato che la semifinale non riprenderà prima delle 23. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner - Daniil Medvedev | ATP 1000 ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento
Sullo stesso argomento
LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio ritardo, la pioggia scombussola il programmaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.
LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si decide il rivale di Jannik Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:50 Prima sfida tra il campione russo e il giovanissimo e talentuoso iberico, che aveva perso all’ultimo...
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il numero uno del mondo sfida il russo nella seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. facebook
LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com
LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: semifinale rinviata, si attende il nuovo programma di domaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER ... oasport.it
ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 reddit
Internazionali d'Italia, Sinner-Medvedev rinviata a domani. Jannik avanti di un break nel set decisivoDiretta Live della partita tra Sinner e Medvedev valevole per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. sport.virgilio.it