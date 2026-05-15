Al torneo ATP di Roma, il match tra il tennista italiano e il suo avversario russo si svolge in diretta, con il primo set vinto dall’italiano 6-2. Nel secondo, il russo si aggiudica il parziale 7-5, portando la partita al terzo set. L’italiano si trova in difficoltà e si piega più volte sulle ginocchia, chiamando un fisioterapista. La partita prosegue con il punteggio di 4-2 a favore dell’italiano nel quarto set, mentre si definisce l’ora limite prima di eventuali rinvii.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 22.09 Il supervisor ha comunicato che si attenderà fino alle 23.00. In caso contrario, il match sarà rinviato a domani. 22.02 Non è insensato pensare che il match possa venire rinviato a domani mattina. 21.58 Piove tantissimo in questo momento. 21.57 L’interruzione, perlomeno, gli consentirà di riposarsi. 21.56 Non si è capito Sinner che problemi abbia avuto. Era stanchissimo, ma per quale motivo? Crampi? Problema muscolare alla coscia che il fisioterapista ha massaggiato? 21.54 Il problema è che la pioggia potrebbe durare ore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: fissata l’ora limite prima del rinvio

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