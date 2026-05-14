Il torneo ATP di Roma prosegue con il match tra Medvedev e Landaluce, che ha visto il primo set concluso con un punteggio di 1-6 a favore di Landaluce. Nel secondo set, Medvedev ha ribaltato il risultato vincendo 6-3, portando la sfida al terzo parziale. Attualmente, il punteggio è di 2-2 nel set decisivo, mentre i giocatori sono tornati in campo dopo una breve pausa. Nel frattempo, il cielo romano si mostra caratterizzato da un tramonto suggestivo e nuvole mosse dal vento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:20 Giocatori in campo di nuovo! 20:17 Bellissimo tramonto romano, nuvole che viaggiano via con il forte vento. 20:11 Previsioni che non mettevano pioggia, se non in bassissima percentuale. E continuano a non prevederla! 20:09 Non sarà facile riprendere sul 40-30 per Landaluce, che era 40-0 nel game appena interrotto. Tuttavia, ha dimostrato di essere totalmente ‘on fire’ in questo torneo e di essere capace di qualsiasi cosa. Giocatori che escono dal campo. Gioco ufficialmente interrotto. Gioco sospeso. Piove. 40-30 Con il rovescio chiude Medvedev e si riporta sotto. 40-15 Errore di dritto, ma ha margine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 3-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riparte a breve

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