LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | definito il nuovo orario di sabato 16 maggio
Durante il match tra Sinner e Medvedev al torneo di Roma, il punteggio vede Sinner avanti 6-2, 5-7, 4-2, prima di essere interrotto. Sinner ha manifestato difficoltà fisiche, piegandosi più volte sulle ginocchia e chiamando il fisioterapista. La partita si svolge sabato 16 maggio e il nuovo orario di inizio è stato comunicato. Per chi desidera seguire l'incontro, ci sono aggiornamenti disponibili sulla diretta e sui canali televisivi dedicati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA SI GIOCA IL RECUPERO DI SINNER-MEDVEDEV E DOVE VEDERLO IN TV IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 23.13 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. 23.09 UFFICIALE IL NUOVO PROGRAMMA! Sinner-Medvedev sarà il 2° match dalle 13.00 e non prima delle 15.00! Alle 13.00 si giocherà la semifinale di doppio tra BolelliVavassori-HarrisonSkupski. Infine, non prima delle 17.00, la finale femminile Gauff-Svitolina. 23.08 Per il momento circola la voce che Sinner-Medvedev venga recuperata domani non prima delle 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev LIVE | ATP Rome Open 2026 Semi Final | Watchalong & Reactions
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DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il numero uno del mondo sfida il russo nella seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. facebook
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