LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | definito il nuovo orario di sabato 16 maggio

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Sinner e Medvedev al torneo di Roma, il punteggio vede Sinner avanti 6-2, 5-7, 4-2, prima di essere interrotto. Sinner ha manifestato difficoltà fisiche, piegandosi più volte sulle ginocchia e chiamando il fisioterapista. La partita si svolge sabato 16 maggio e il nuovo orario di inizio è stato comunicato. Per chi desidera seguire l'incontro, ci sono aggiornamenti disponibili sulla diretta e sui canali televisivi dedicati.

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