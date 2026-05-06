Il match tra Cin e Blockx si svolgerà giovedì 7 maggio alla Supertennis Arena di Roma. È stato annunciato che il secondo incontro della giornata inizierà alle 11:00, dopo aver modificato l’orario di recupero. La partita fa parte del torneo ATP Roma 2026 ed è stata confermata in diretta. È possibile aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.23 Il match tra Cin e Blockx si giocherà giovedì 7 maggio alla Supertennis Arena e sarà il 2° di giornata dalle 11.00 dopo Bucsa-Zheng. In ogni caso non inizierà prima delle 12.00. 22:37 E allora, la partita tra Federico Cinà e Alexander Blockx vedremo se sarà programmata nella giornata di domani come 2° match sul Centrale, come di solito avviene in caso di rinvii per pioggia. 22:35 Match di Cinà che slitta a domani! Si è deciso così visto che la pioggia non pare dare scampo prima delle 23. 22:15 Ricordiamo che il gioco al momento è sospeso su tutti i campi e che non si giocherà prima delle 22:30. 22:10 Ricordiamo che secondo la nuova regola una partita deve cominciare per forza entro le 23, a meno di situazioni particolari non specificate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cinà-Blockx, ATP Roma 2026 in DIRETTA: definito il nuovo orario del recupero

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Finisce con la pioggia la giornata a Roma! Tutti i match interrotti (e quello non ancora iniziato sul Centrale tra Cinà e Blockx) verranno recuperati domani Giovedì 7 Maggio. x.com

So’ arrivato a casa e Moje m’ha sorpreso dicendomi: “oh, stasera c’è la partita, eh.” Pe’ ‘n attimo me so’ emozionato e ho pensato volesse vede’ Cinà co’ Blockx. E invece fregna, manco me so’ seduto e ner Tv ce stavano ‘na fracchia de tizi co’ ‘i pantaloncini ch - facebook.com facebook