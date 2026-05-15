LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | aumentano le possibilità del rinvio

Durante il match tra Sinner e Medvedev all'ATP di Roma 2026, il punteggio vede Sinner avanti con due set a uno, con il quarto in corso. Nella fase attuale, Sinner si è piegato più volte sulle ginocchia e ha chiesto l'intervento del fisioterapista. La partita è stata temporaneamente sospesa, aumentando le possibilità di un rinvio del proseguimento. Sul campo, si segue con attenzione l'evoluzione della situazione, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui