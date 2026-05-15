LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | aumentano le possibilità del rinvio

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Sinner e Medvedev all'ATP di Roma 2026, il punteggio vede Sinner avanti con due set a uno, con il quarto in corso. Nella fase attuale, Sinner si è piegato più volte sulle ginocchia e ha chiesto l'intervento del fisioterapista. La partita è stata temporaneamente sospesa, aumentando le possibilità di un rinvio del proseguimento. Sul campo, si segue con attenzione l'evoluzione della situazione, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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