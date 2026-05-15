LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | aumentano le possibilità del rinvio
Durante il match tra Sinner e Medvedev all'ATP di Roma 2026, il punteggio vede Sinner avanti con due set a uno, con il quarto in corso. Nella fase attuale, Sinner si è piegato più volte sulle ginocchia e ha chiesto l'intervento del fisioterapista. La partita è stata temporaneamente sospesa, aumentando le possibilità di un rinvio del proseguimento. Sul campo, si segue con attenzione l'evoluzione della situazione, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 22.49 Viene comunicato che la semifinale non riprenderà prima delle 23.00. 22.41 Sempre più alte le chance che venga tutto rinviato a domani. 22.35 In questo momento di stanchezza fisica e mentale, Medvedev era l’avversario peggiore possibile per Sinner. E purtroppo ne abbiamo avuta la conferma. 22.34 Il match, al momento dell’interruzione, era durato 2 ore e 22 minuti. 22.31 Un po’ meno, ma continua a piovere. Non è un temporale. 22.22 Da regolamento un recupero viene collocato come secondo match di giornata il giorno successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Jannik Sinner - Daniil Medvedev | ATP 1000 ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento
Sullo stesso argomento
LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: fissata l’ora limite prima del rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER CHIAMA IL FISIOTERAPISTA 22.
LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, si rischia il rinvio?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il numero uno del mondo sfida il russo nella seconda semifinale degli Internazionali BNL d'Italia 2026. facebook
LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com
LIVE Sinner-Medvedev 6-2, 5-7, 4-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: aumentano le possibilità del rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PUNTEGGIO ESATTO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE SINNER IN DIFFICOLTÀ: SI PIEGA PIÙ VOLTE SULLE GINOCCHIA SINNER ... oasport.it
ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 reddit
Diretta Live Sinner-Medvedev Internazionali d'Italia semifinale: partita sospesa per pioggiaDiretta Live della partita tra Sinner e Medvedev valevole per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. sport.virgilio.it