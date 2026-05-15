LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva la pioggia il n1 ottiene a fatica la sospensione
Durante il match tra Sinner e Medvedev all’ATP di Roma, il punteggio vede Sinner avanti 6-2, 5-7, 4-2. La partita è stata interrotta a causa della pioggia, e il giocatore italiano ha ottenuto con difficoltà la sospensione del gioco. La sospensione potrebbe influenzare l’andamento della partita, che era in corso nel secondo set. I tifosi sono rimasti in attesa di aggiornamenti sulla ripresa del match, che potrebbe riprendere nel corso della serata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Non è detto che questa pausa non possa fare bene a Sinner. Avrà modo di riposarsi, era davvero al limite fisicamente. 21.50 Il punteggio esatto è 6-2, 5-7, 4-2, con Medvedev A-40 nel settimo game. 21.49 Non si ricomincia prima delle 22.15. 21.46 Lasciatelo dire: imbarazzante la giudice di sedia francese. Stava diluviando, pioggia proprio battente. Cosa aspettava a sospendere? Sinner, che è una persona garbata, ha insistito, facendo notare la pericolosità delle righe scivolose. Medvedev invece avrebbe voluto proseguire. Intanto il campo è stato coperto. Alla fine Sinner, a fatica, la vince. Tourte decide di sospendere la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
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