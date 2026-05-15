LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva la pioggia il n1 ottiene a fatica la sospensione

Durante il match tra Sinner e Medvedev all’ATP di Roma, il punteggio vede Sinner avanti 6-2, 5-7, 4-2. La partita è stata interrotta a causa della pioggia, e il giocatore italiano ha ottenuto con difficoltà la sospensione del gioco. La sospensione potrebbe influenzare l’andamento della partita, che era in corso nel secondo set. I tifosi sono rimasti in attesa di aggiornamenti sulla ripresa del match, che potrebbe riprendere nel corso della serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui