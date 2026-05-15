LIVE Sinner-Medvedev 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura d’incontro

Al momento si sta giocando il primo set tra Sinner e Medvedev nel torneo di Roma 2026, con il tennista italiano che ha ottenuto un break all'inizio dell'incontro. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale, mentre si aspetta il prossimo match tra Darderi e Ruud, previsto non prima delle 15.30. Sul campo, Medvedev ha risposto bene a un primo scambio e ha risposto con una verticalizzazione con il rovescio incrociato.

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