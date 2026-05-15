LIVE Sinner-Medvedev 1-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break in apertura d’incontro

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento si sta giocando il primo set tra Sinner e Medvedev nel torneo di Roma 2026, con il tennista italiano che ha ottenuto un break all'inizio dell'incontro. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale, mentre si aspetta il prossimo match tra Darderi e Ruud, previsto non prima delle 15.30. Sul campo, Medvedev ha risposto bene a un primo scambio e ha risposto con una verticalizzazione con il rovescio incrociato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 40-0 Buona risposta di Medevdev che poi verticalizza con il rovescio incrociato. Il russo è lento nella discesa a rete ed è costretto a giocare una complicatissima demi-volle su cui si consegna al dritto di Sinner. 30-0 Lunga la risposta di dritto di Medvedev 15-0 Sinner rischia con il dritto a sventaglio stretto, che resta in campo per poco, e poi attacca con il rovescio in back lungolinea. L’italiano si presenta a rete ma non ha bisogno di giocare la volee poiché il passante di Medvedev si ferma in rete. Continuano ad entrare gli ultimi spettatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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