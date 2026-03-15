LIVE Sinner-Medvedev 1-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’italiano risale subito da 0-30

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, la partita tra Sinner e Medvedev è in corso con il russo avanti 2-1 nel primo set. Sinner ha recuperato da uno 0-30 e ha messo a segno un servizio e diritto che hanno portato il punteggio a 40-15. Durante il gioco, l’italiano ha commesso il primo doppio fallo della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 30-15 Primo doppio fallo della partita per Sinner. 30-0 Ace al centro del n.2. 15-0 Servizio e diritto per l’azzurro. 1-2 Sinner sta faticando sulla diagonale di rovescio, il che è molto insolito per lui. Prova ad uscire con un rovescio lungolinea, ma sbaglia. 40-15 Servizio esterno vincente del russo. E’ tornato ad essere un colpo micidiale. 30-15 Lungo lo schiaffo al volo del n.11. 30-0 Sinner generosissimo in difesa, ma il lob esce di qualche centimetro. 15-0 Ace esterno di Medvedev. 1-1 In rete il diritto del russo. 40-30 Servizio esterno vincente. 30-30 In corridoio il rovescio lungolinea del russo, subito molto aggressivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano risale subito da 0-30 Articoli correlati LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano cerca la nona vittoria contro il russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra... LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo... Una selezione di notizie su LIVE Sinner Medvedev 1 2 ATP Indian... Temi più discussi: LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento; Sinner-Medvedev, vale il titolo: appuntamento alle 22.00; Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells 2026, quando si gioca e dove vederla in TV e in chiaro; Sinner-Medvedev si vedrà su TV8? La legge ‘in sospeso’ e la decisione di Sky. LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: sicuro l’inizio in ritardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Sabalenka batte Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 (6). Adesso ci sarà la premiazione, poi serviranno almeno 40 minuti ... oasport.it Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells: Jannik si gioca titolo e un record storicoDiretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it Tennis, #IndianWells: in campo per la finale Sinner-Medvedev. Sabalenka vince su Rybakina 3-6, 6-3, 7-6 Paolini-Errani si fermano alle semifinali. Nel doppio misto vincono Belinda Bencic e Flavio Cobolli Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rain facebook Sinner-Medvedev all'ATP Indian Wells, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis x.com