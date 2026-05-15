LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 reagisce e ottiene il break!

Al torneo di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il tennista russo prosegue con momenti di grande intensità. Dopo aver vinto il primo set 6-2, il tennista russo ha reagito e vinto il secondo 5-7, portando la partita al terzo parziale. Attualmente, il punteggio è 2-1 in favore del tennista italiano, che ha ottenuto un break nel gioco in corso. La risposta di diritto del russo è lunga, mentre l'italiano ha iniziato il game con una seconda palla.

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