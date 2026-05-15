LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-7 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 reagisce e ottiene il break!
Al torneo di Roma, il match tra il numero uno del ranking e il tennista russo prosegue con momenti di grande intensità. Dopo aver vinto il primo set 6-2, il tennista russo ha reagito e vinto il secondo 5-7, portando la partita al terzo parziale. Attualmente, il punteggio è 2-1 in favore del tennista italiano, che ha ottenuto un break nel gioco in corso. La risposta di diritto del russo è lunga, mentre l'italiano ha iniziato il game con una seconda palla.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lunga la risposta di diritto del russo. Sinner inizia con una seconda. 2-1 BREAK! Lungo il rovescio lungolinea di Medvedev! 15-40 Servizio vincente al centro del n.9. 0-40 In rete il diritto del russo. 0-30 Risposta profondissima di Sinner, Medvedev liscia la palla, forse a causa di un cattivo rimbalzo. 0-15 Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro. 1-1 Serve&volley di Sinner, non ben giocata la volée di diritto, ma è lungo il passante non difficile del russo. 40-15 In rete il rovescio lungolinea di Medvedev. 30-15 Sinner sfonda con il rovescio incrociato. 15-15 Ormai è solo Medvedev a condurre lo scambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev LIVE | ATP Rome Open 2026 Semi Final | Watchalong & Reactions
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