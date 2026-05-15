LIVE Sinner-Medvedev 5-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break da gestire

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, la partita tra il tennista italiano e il suo avversario si trova sul punteggio di 5-2, con l’italiano che ha realizzato un doppio break. Attualmente, il giocatore italiano cerca di mantenere il vantaggio, mentre l’avversario si prepara a rispondere. Durante lo scambio, l’azzurro ha colpito un rovescio incrociato lungo, con un punto a favore dell’avversario. La situazione resta aperta, con il pubblico che osserva attentamente gli ultimi scambi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Lungo il rovescio incrociato dell’azzurro. A-40 Seconda al corpo, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 40-40 Doppio fallo del n.9. A-40 Servizio e rovescio lungolinea vincente del russo. 40-40 Largo il rovescio lungolinea di Medvedev. 40-30 Diritto profondissimo di Sinner in fase di recupero, largo il diritto del russo. 40-15 Lungo il diritto in contropiede di Sinner. 30-15 Servizio e diritto lungolinea di Medvedev. 15-15 Doppio fallo del russo. 5-1 Gioco Sinner:  ace, il secondo del game per l’italiano. 40-15 Prima al centro vincente. 30-15 Prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. 15-15 Ace!! Servizio ad uscire all’incrocio delle righe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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