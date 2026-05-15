LIVE Sinner-Medvedev 5-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break da gestire

Al torneo ATP di Roma, la partita tra il tennista italiano e il suo avversario si trova sul punteggio di 5-2, con l’italiano che ha realizzato un doppio break. Attualmente, il giocatore italiano cerca di mantenere il vantaggio, mentre l’avversario si prepara a rispondere. Durante lo scambio, l’azzurro ha colpito un rovescio incrociato lungo, con un punto a favore dell’avversario. La situazione resta aperta, con il pubblico che osserva attentamente gli ultimi scambi.

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