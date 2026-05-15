LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 sta giocando più con la testa che con le gambe

Al torneo di Roma, il match tra il numero uno del mondo e il russo si sta disputando in diretta. Dopo aver vinto il primo set 6-2, il tennista in testa ha perso il secondo 5-6 ed è ora in svantaggio nel tiebreak. Durante il gioco, il russo ha commesso un errore lungo con il rovescio centrale, mentre il suo avversario ha ottenuto un punto con un rovescio incrociato. La partita prosegue in equilibrio, con i giocatori pronti a sfidarsi per il prossimo colpo.

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