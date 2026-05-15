LIVE Sinner-Medvedev 6-2 5-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 sta giocando più con la testa che con le gambe
Al torneo di Roma, il match tra il numero uno del mondo e il russo si sta disputando in diretta. Dopo aver vinto il primo set 6-2, il tennista in testa ha perso il secondo 5-6 ed è ora in svantaggio nel tiebreak. Durante il gioco, il russo ha commesso un errore lungo con il rovescio centrale, mentre il suo avversario ha ottenuto un punto con un rovescio incrociato. La partita prosegue in equilibrio, con i giocatori pronti a sfidarsi per il prossimo colpo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Lungo il rovescio centrale del russo. Seconda. 30-40 Altra riga del russo con il rovescio incrociato. Set-point. 30-30 Stupendo diritto lungolinea dell’italiano. Seconda. 15-30 Ace al centro del n.1. 0-30 Medvedev colpisce la riga di rovescio, Sinner stecca di diritto. Il russo è a due punti dal set. Seconda di servizio. 0-15 Diritto lungolinea vincente di Medvedev. Siamo ad un’ora e 33 minuti di partita. 5-6 Palla corta di Medvedev, Sinner ci arriva abbastanza bene, ma scaglia il diritto in rete. 40-30 Secondo doppio fallo consecutivo. 40-15 Doppio fallo di Medvedev. 40-0 Il n.9 sfonda di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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