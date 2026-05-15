LIVE Sinner-Medvedev 6-2 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | apprensione per il fisico del n1
Durante il match di apertura tra il numero uno del ranking e il russo, si è verificato un momento di tensione quando il giocatore italiano ha conquistato un punto con una palla corta, che il russo è riuscito a raggiungere. Successivamente, il russo ha risposto con un passante di rovescio lungo linea, portando il punteggio a 30-0. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta del torneo di Roma, con il punteggio attuale di 6-2, 3-4 in favore dell'italiano.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Palla corta di Sinner, ci arriva il russo, poi passante di rovescio lungolinea vincente del n.1. 15-0 Servizio e diritto incrociato dell’italiano. A Sinner trema anche un po’ la mano mentre è seduto in panchina. 3-4 Medvedev fa fare il tergicristallo all’italiano, che mette lungo un rovescio. Il russo ha capito la situazione e sta cercando di far correre il più possibile Sinner. 40-15 Servizio vincente al centro del russo. Quando parliamo di rischio, intendiamo per il fisico, non per il risultato. 30-15 Sinner non ne ha più, amici. Qui si sta rischiando grosso.Si libera dello scambio e mette la palla corta in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
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