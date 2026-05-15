LIVE Sinner-Medvedev 6-2 3-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | apprensione per il fisico del n1

Durante il match di apertura tra il numero uno del ranking e il russo, si è verificato un momento di tensione quando il giocatore italiano ha conquistato un punto con una palla corta, che il russo è riuscito a raggiungere. Successivamente, il russo ha risposto con un passante di rovescio lungo linea, portando il punteggio a 30-0. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta del torneo di Roma, con il punteggio attuale di 6-2, 3-4 in favore dell'italiano.

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