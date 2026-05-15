LIVE Sinner-Medvedev 6-2 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break del russo ed inerzia cambiata

Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Medvedev si è acceso dopo che il russo ha conquistato un break, passando dal 6-2 al 0-3 nel secondo set. Sulla linea di fondo, Sinner ha tentato un serve&volley, ma ha commesso un errore sulla volée di rovescio. La partita è in corso con il punteggio di 40-40, mentre i giocatori cercano di imporsi sul campo. L'incontro prosegue con un clima di grande attenzione tra i due atleti.

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