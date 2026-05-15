LIVE Sinner-Medvedev 6-2 0-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | break del russo ed inerzia cambiata
Al torneo ATP di Roma, il match tra Sinner e Medvedev si è acceso dopo che il russo ha conquistato un break, passando dal 6-2 al 0-3 nel secondo set. Sulla linea di fondo, Sinner ha tentato un serve&volley, ma ha commesso un errore sulla volée di rovescio. La partita è in corso con il punteggio di 40-40, mentre i giocatori cercano di imporsi sul campo. L'incontro prosegue con un clima di grande attenzione tra i due atleti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Serve&volley di Sinner, che sbaglia la volée di rovescio. Palla lunga. A-40 Traiettoria stretta di diritto per Sinner, che si apre il campo e chiude col rovescio incrociato. 40-40 Servizio vincente al centro di Sinner. 30-40 Sinner avanza e sbaglia una complessa volée di rovescio. 30-30 Largo il rovescio lungolinea dell’italiano. 30-15 Palla corta di Medvedev, diritto di Sinner e passante di rovescio lungolinea del russo. 30-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro. 15-0 Servizio, diritto lungolinea e diritto incrociato vincente dell’italiano. Contro Medvedev non sono consentiti passaggi a vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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