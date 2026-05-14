LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non si più contano i break
Al torneo ATP di Roma, Landaluce ha vinto il primo set 6-1 contro Medvedev, che ha risposto conquistando il secondo 6-4. Attualmente, il punteggio vede Landaluce avanti 2-1 nel terzo set, con un break appena ottenuto. Durante il game, Landaluce ha messo a segno un dritto vincente, mentre Medvedev ha commesso un errore gratuito con il dritto. La partita si sta giocando con molti break, rendendo difficile prevedere l’esito finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Con il dritto Landaluce. 30-30 Orribile gratuito di dritto del russo. Era nello scambio. 15-30 Gratuito sparato in tribuna di rovescio dello spagnolo. 15-15 Prima vincente. 0-15 Di pochissimo largo il passante di dritto di Landaluce sul lungoriga, giocato dopo la palla corta. 1-2 Servizio vincente. 40-15 Bel punto di tocco di Medvedev, ma lo perde. 40-0 Con il dritto gira lo scambio, con il rovescio lo chiude. 30-0 Scambio lungo, sbaglia l’iberico. 15-0 Lungo il rovescio di Landaluce. 0-2 Servizio vincente e incitamento. 40-30 Altro errore dopo il servizio (di dritto) di Landaluce. 40-15 Lungo il rovescio dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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