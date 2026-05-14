LIVE Medvedev-Landaluce 1-6 6-4 1-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non si più contano i break

Al torneo ATP di Roma, Landaluce ha vinto il primo set 6-1 contro Medvedev, che ha risposto conquistando il secondo 6-4. Attualmente, il punteggio vede Landaluce avanti 2-1 nel terzo set, con un break appena ottenuto. Durante il game, Landaluce ha messo a segno un dritto vincente, mentre Medvedev ha commesso un errore gratuito con il dritto. La partita si sta giocando con molti break, rendendo difficile prevedere l’esito finale.

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