Al torneo ATP di Roma, la partita tra Medvedev e Landaluce vede il giocatore locale vincere il primo set 6-1, mentre Medvedev si aggiudica il secondo 6-4. Nel terzo set, Landaluce ottiene subito un break e conduce 1-0, mentre Medvedev commette un doppio fallo che provoca un altro break. La partita prosegue con continui scambi di break, rendendo difficile tracciare una sequenza stabile dei punteggi. La diretta online permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 No vabbè, doppio fallo. Ennesimo auto break della partita. 15-40 Doppio fallo molto grave! 15-30 Prima vincente del russo. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Serve prima il russo nel set decisivo. MEDVEDEV-LANDALUCE 1-6, 6-4! Fuori il dritto anomalo di Landaluce, che concede il secondo set dopo averlo ripreso per ben due occasioni. 40-A Gratuito di dritto, al terzo colpo. Palla set. 40-40 Gratuito dopo il servizio, col dritto. 40-30 Servizio e volèe di rovescio. Al volo non ha sbagliato nulla, dieci su quattordici il conto delle discese a rete. 30-30 Gran cross di dritto di Medvedev. Lungo il recupero dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 1-6, 6-4, 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non si più contano i break

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