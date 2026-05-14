LIVE Medvedev-Landaluce 0-5 ATP Roma 2026 in DIRETTA | primo set compromesso!

Al momento, nel match tra Medvedev e Landaluce all’ATP di Roma 2026, il punteggio è di 0-5 nel primo set. Medvedev sembra avere difficoltà a mantenere il ritmo, mentre Landaluce si mantiene in vantaggio con alcuni scambi efficaci. La partita si sta svolgendo in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online. L’incontro si sta sviluppando in modo favorevole per Landaluce, che ha conquistato diversi punti e si avvicina alla conclusione del parziale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Mamma mia. Medvedev completamente fuori ritmo. 40-15 Riga con il rovescio in palleggio di Landaluce. 30-15 Slice e dritto comodo di là! 15-15 Gratuito clamoroso di dritto da vicinissimo di Medvedev. 0-15 Errore di rovescio di Landaluce. 0-4 A segno l’ennesima palla corta! Altro break. Qui la risposta era stata scentrata ma è atterrata all’incrocio. 30-40 Lungo il dritto di Medvedev. 30-30 Gran rovescio lungoriga in risposta dell’iberico. L’ha preparata alla grande. 30-15 Prima vincente. 15-15 Servizio e dritto per il russo. 0-15 Perde anche questo punto al servizio Medvedev. 3-0 Pauroso inizio di Landaluce, Medvedev ha commesso un grave errore di rovescio sulla chance di break, ma il resto l’ha fatto il predestinato iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Medvedev-Landaluce 0-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: primo set compromesso! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: ultimo quarto alle 19!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli... LIVE Medvedev-Landaluce 0-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio da sogno per l’ibericoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Pauroso inizio di Landaluce, Medvedev ha commesso un grave errore di rovescio sulla chance di break, ma... Temi più discussi: ATP Roma 2026, risultati 12 maggio: ok Rublev e Medvedev, avanzano Landaluce e Jodar; Diretta Martin Landaluce - Daniil Medvedev - Singolare Maschile - Internazionali BNL d'Italia 2026; Martin Landaluce Vs Daniil Medvedev: risultati in diretta, formazioni e testa a testa; Tutte le notizie di tennis in Diretta. Oggi su Tv8 vi aspettano due partite dei quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia LIVE! Dalle 13:00, Jannik Sinner sfida Andrej Rublëv Dalle 19:00 spazio al match tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev x.com LIVE Medvedev-Landaluce, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match, si decide il rivale di Jannik Sinner!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali ... oasport.it Sinner, quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma: Medvedev o Landaluce, data, orario e dove vederla (in chiaro). Superato il record di DjokovicJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... ilmattino.it