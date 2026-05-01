LIVE Sinner-Fils 6-2 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | primo set chiuso in 39 minuti

Al torneo ATP di Madrid, il primo set della sfida tra Sinner e Fils si è concluso in 39 minuti con un punteggio di 6-2. Durante il match, Fils ha vinto un punto con un rovescio lungolinea dopo aver servito. Per seguire l’andamento in tempo reale, è possibile aggiornare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Fils in uscita dal servizio. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda del francese. 16.53 Inizia il secondo set con Fils in battuta. 16.51 Adesso l’errore da non commettere è considerare semplice la partita. Sinner deve continuare su questo livello, senza concedere a Fils di iniziare a credere di potersela giocare. Se il francese dovesse accendersi, allora potrebbe diventare pericoloso. 6-2 Servizio esterno vincente del n.1. Sinner si aggiudica il primo set in 39 minuti. 40-15 Sinner inchioda Fils sulla diagonale di rovescio e alla fine il francese spara fuori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fils 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: primo set chiuso in 39 minuti Notizie correlate LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in 39?, ora serve il bis!LIVE Madrid Open ATP 1000: Sinner vince 1° set 6-2 Fils in soli 39 minuti! Aggiornamento 16:54 – Jannik Sinner conquista il primo set 6-2 contro... Leggi anche: LIVE Sinner-Fils 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 sceglie di ricevere nel primo game Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Sinner-Fils, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: semifinale contro il francese in grande ascesa; Fils in semifinale con Sinner: Lehecka ko 6-3 6-4; Sinner, quando si gioca e a che ora la semifinale di Madrid contro Fils; Sinner sfida Fils per la finale a Madrid: cronaca LIVE dalle 16. Sinner-Fils in diretta LIVE, 6-2: Jannik vince il primo set della semifinale di MadridSinner sfida Fils nel match della semifinale dell’ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo San ... fanpage.it Sinner-Fils diretta 6-2, 0-1: Jannik vince il primo set, la semifinale del Madrid Open. Dove vederla (tv e streaming) e precedentiPrimo maggio in campo per Jannik Sinner che, impegnato al Masters 1000 di Madrid, affronta il francese Arthur Fils in semifinale. In palio l'ultimo atto del torneo con uno tra Zverev ... ilmattino.it Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Jannik Sinner in campo nella semifinale del Master 1000 di madrid contro il francese Fils. DIRETTA #ANSA x.com