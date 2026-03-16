LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | prosegue l’equilibrio nessun break

Sul campo di Indian Wells, il match tra Sinner e Medvedev prosegue con equilibrio, senza che nessuno dei due riesca a ottenere un break finora. Attualmente, il punteggio è di 7-6, 4-3 in favore di Sinner, con il tennista italiano che ha appena conquistato un punto con una battuta al corpo. La sfida continua con scambi intensi e nessuna variazione nel risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Battuta vincente al corpo. 40-15 Attacco non irresistibile di Sinner, ma è lungo il passante di rovescio lungolinea del n.11. 30-15 Sinner arriva male in corsa e mette fuori un diritto non difficile in avanzamento. 30-0 Ace al centro di Sinner. 15-0 Lunga la risposta di diritto del russo. 3-3 Servizio vincente al corpo. 40-0 Altra palla corta non giocata bene da Sinner. Medvedev ci arriva comodamente e va a segno di rovescio. 30-0 Super rovescio inside-out del russo, imprendibile. 15-0 Servizio e rovescio del n.11. 3-2 Larga la risposta di diritto del russo. 40-0 Pazzesco diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 4-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio, nessun break Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° set LIVE Alcaraz-Medvedev 3-6, 4-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: scambio di break nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Fa cosa vuole di rovescio il russo e annulla la chance! 40-A Affossa il rovescio Medvedev, risposta... Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Medvedev 7 6 4 3 ATP Indian... Temi più discussi: Atp Indian Wells, finale Sinner-Medvedev: 7-6, 1-1. LIVE; LIVE Sinner-Medvedev 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro è cinico e conquista il parziale alla prima occasione; Sinner-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells - Il match in diretta. LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 4-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: prosegue l’equilibrio, nessun breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ace al centro di Sinner. 15-0 Lunga la risposta di diritto del russo. 3-3 Servizio vincente al corpo. 40-0 ... oasport.it Sinner-Medvedev, diretta live finale Indian Wells: Jannik si aggiudica un primo set combattutissimoDiretta live della finale di Indian Wells tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che punta a conquistare il suo primo trofeo del 2026 che gli varrebbe uno storico record ... sport.virgilio.it IL PRIMO SET È DI SINNER Il pressing asfissiante di Medvedev si fa sentire, ma Jannik ha comunque la meglio e si porta a casa il primo set del match (7-6). Ora lo divide un solo set dalla vittoria del torneo #Tennis #BNPParibasOpen #Sinner #Medved x.com Sinner in campo per la finale contro Medvedev, la diretta facebook