LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | alle 9.00 le pre-qualifiche Bezzecchi sfida le Ducati

Alle ore 9.00 sono previste le pre-qualifiche del GP Thailandia 2026 di MotoGP, con Bezzecchi che cerca di mantenere alta la sua competitività. La sessione offrirà l’opportunità di valutare le performance dei piloti e le strategie in vista delle qualifiche ufficiali. I rider si preparano a spingere forte, concentrandosi sui tempi e sull’efficacia delle gomme nuove.

8.52 Vedremo se Bezzecchi sarà in grado di confermarsi il punto di riferimento anche nelle pre-qualifiche, sia sul passo che nell'ultima fase del turno quando ci si concentrerà sui time-attack con gomme nuove. 8.48 Di seguito la classifica della prima sessione di prove libere, che si è conclusa circa tre ore fa: 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'29.346 3 17 340.62 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'29.456 15 16 0.110 0.110 339.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1'29.551 4 19 0.205 0.095 338.5 4 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'29.655 19 20 0.309 0.104 342.8 5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'29.