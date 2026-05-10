LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Martin batte Bezzecchi caduto Bagnaia

Durante la gara di MotoGP in Francia, il pilota Martin ha conquistato la vittoria, battendo il rivale Bezzecchi. Nel corso della corsa, il pilota Bagnaia è caduto e non ha completato la gara. La classifica finale si è formata con questi risultati, e tra circa una settimana si terrà il prossimo Gran Premio in Catalogna.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO 14.54 Tra una settimana si torna subito in pista per il GP di Catalogna. 14.53 Pesa tantissimo la caduta di Bagnaia. Oggi poteva essere un nuovo inizio per Pecco, apparso pimpante nelle prime tornate. Poi qualcosa si è rotto, fino alla scivolata decisiva. 14.52 La classifica aggiornata del Mondiale: Marco Bezzecchi 128 punti. Jorge Martin 127. Fabio Di Giannantonio 84. Pedro Acosta 83. Ai Ogura 67. Raul Fernandez 62. Marc Marquez 57. 14.49 Bezzecchi resta leader del Mondiale con appena un punto di vantaggio su Martin. A questo punto possiamo dirlo: sarà un duello tra loro due per il titolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin batte Bezzecchi, caduto Bagnaia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bagnaia sfida Bezzecchi e Martin, assente MarquezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin domina, Bagnaia e Bezzecchi a podio, cade Marquez Argomenti più discussi: MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Francia: dove vederlo e a che ora; LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1!; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming.