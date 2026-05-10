Durante la gara di MotoGP in Francia, un incidente ha coinvolto Bagnaia, mentre Bezzecchi si trova in testa alla corsa. Martin si posiziona come il pilota più veloce in pista, mostrando un passo più rapido rispetto a Bezzecchi. La corsa prosegue con i piloti che si sfidano per la posizione, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La gara è in corso e gli aggiornamenti vengono continuamente forniti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Su questa pista Martin sembra avere qualcosa in più rispetto a Bezzecchi. -8 Ne ha di più Martin. Si porta ad un secondo da Bezzecchi. Adesso bisogna mantenere lucidità: meglio un secondo posto che zero punti. Il video della caduta di Bagnaia. @peccobagnaia HAS LOST THE FRONT A podium slips away for the Italian #FrenchGP pic.twitter.comsDUXPcz7Uz — MotoGP (@MotoGP) May 10, 2026 -9 Bezzecchi e Martin separati da 1?5. Adesso sarà una battaglia di cronometro. -10 Invece Martin rompe gli indubi e passa subito Acosta all’interno. Adesso deve recuperare 1?6 a Bezzecchi. -10 Ora Bezzecchi deve sperare che Acosta si tenga dietro Martin il più possibile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: cade Bagnaia, Bezzecchi davanti, ma Martin è il più veloce in pista

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