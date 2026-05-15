Alle 10.45 prende il via la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2026, con i piloti pronti a sfidarsi su una pista nota per la sua complessità. Bezzecchi e Martin sono tra i favoriti a disputare un ruolo di rilievo, mentre Bagnaia cerca di inserirsi tra i più veloci. La pista si presenta con un grip basso, rendendo la gestione della gara particolarmente impegnativa, specialmente in condizioni di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 “ È sicuramente una delle piste più difficili, soprattutto in gara, perché il grip è molto basso, quindi bisogna gestire ogni aspetto. Il consumo delle gomme è molto alto, sia all’anteriore che al posteriore, dunque la gestione degli pneumatici è fondamentale su ogni circuito, ma qui ancora di più. Dovremo cercare di fare un buon lavoro per essere veloci, consapevoli comunque che tutti devono fare i conti con questo problema “, ha aggiunto Bezzecchi ai microfoni. 10.18 “ Veniamo da un ottimo weekend e ora affrontiamo questa pista, che è una delle più belle del calendario, ma sulla quale abbiamo sofferto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi contro Martin, Bagnaia vuole inserirsi. Dalle 10.45 la FP1

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