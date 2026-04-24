LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | fulmine Di Giannantonio bene Bezzecchi Alle 15.00 le pre-qualifiche
Alle 15.00 si svolgeranno le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con il pilota Di Giannantonio che ha ottenuto il miglior tempo durante le prove libere. Bezzecchi si è piazzato tra i migliori, mentre altri piloti continuano a prepararsi per le sessioni ufficiali. La gara si avvicina e gli appassionati aspettano aggiornamenti sulle qualifiche e sui risultati delle prime prove.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 15.00 per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.38 Aprilia nel segno di Bezzecchi, il più convincente della squadra di Noale per la costanza di rendimento dimostrata, visto il 10° tempo di Martin. In difficoltà Bagnaia che fatica tantissimo in frenata e l’11° crono a 0?730 la dice lunga. 11.36 Nel frattempo Jorge Martin è andato a terra, nel provare la partenza. Le gomme fredde hanno tradito lo spagnolo, che comunque non ha riportato conseguenze per il crash. 11.35 Prima sessione di prove libere in cui le due Ducati VR46 hanno svettato.🔗 Leggi su Oasport.it
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