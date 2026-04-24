LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | fulmine Di Giannantonio bene Bezzecchi Alle 15.00 le pre-qualifiche

Alle 15.00 si svolgeranno le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, con il pilota Di Giannantonio che ha ottenuto il miglior tempo durante le prove libere. Bezzecchi si è piazzato tra i migliori, mentre altri piloti continuano a prepararsi per le sessioni ufficiali. La gara si avvicina e gli appassionati aspettano aggiornamenti sulle qualifiche e sui risultati delle prime prove.