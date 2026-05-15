LIVE Italia-Francia Amichevole volley femminile in DIRETTA | immediata rivincita contro le transalpine

Oggi si gioca la seconda partita tra le nazionali femminili di pallavolo di Italia e Francia, in un’amichevole trasmessa in diretta. La sfida si svolge in modo immediato dopo la prima gara e rappresenta un'opportunità di rivincita per la squadra italiana. La cronaca si svolge in tempo reale, offrendo aggiornamenti sullo svolgimento del match. La partita si tiene in un contesto di confronto tra le due nazionali, senza qualificazioni ufficiali in palio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia femminile di pallavolo e la Francia, secondo atto della doppia sfida tra le azzurre e le francesi. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco, il quale ha annunciato il suo addio dopo le Olimpiadi del 2028, inizia il percorso che la porterà a giocarsi la Volley Nations League e gli Europei proprio da questi due incontri amichevoli. Un’occasione per vedere tante giovani all’opera, come accaduto nel primo dei due confronti con le rivali transalpine, terminato con una vittoria netta per 3-0 da parte dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

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