LIVE Italia-Francia 3-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | le giovani azzurre vincono e convincono contro le transalpine

Le giovani giocatrici italiane hanno battuto le francesi con il punteggio di 3-0 in un’amichevole di volley femminile. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. Al termine dell’incontro, la cronaca si conclude, ringraziando i lettori per aver seguito la diretta. La partita si è svolta nelle ore serali, con le azzurre che hanno dimostrato buona efficacia in campo contro le transalpine.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta e in Live, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 22.26 Manfredini chiude il match con 11 punti, la migliore realizzatrice della nostra Nazionale al netto di tre errori in battuta ma ripagati dall’ace finale che ha chiuso il primo dei due incontri contro la Francia. L’appuntamento quindi è a domani alle 21.00 con la seconda sfida tra queste due giovani squadre. 22.25 Un’Italia giovane ed esordiente vince il primo match di preparazione in vista degli Europei di agosto. Tante debuttanti come Marchesini o Tarase, insieme a molti esperimento come Spirito al servizio e come banda di ricezione mentre ancora non è stata utilizzata Antropova nel ruolo di posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Francia 3-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le giovani azzurre vincono e convincono contro le transalpine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento LIVE Italia-Francia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le azzurre vincono 25-18 un primo set convincente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 In rete l’attacco di Adigwe che forse da posto due questa volta non è riuscita a coordinarsi al meglio. LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di VelascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia... L'Italia è il paese più anziano dell'Ue con 49,1 anni, mentre la mediana europea è 43,8. Subito dopo l'Italia ci sono Bulgaria e Portogallo (47,3). Tra i tre grandi paesi, Spagna 45,8, Germania 45,5, Francia 42,8. Il paese più giovane è l'Irlanda con 39,6. x.com Italia-Francia: il risultato dell'amichevole di volley femminile in direttaTanto grande volley nella settimana di Sky, in attesa della Final Four di CEV Champions League maschile (che potrai seguire nel weekend su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Jul ... sport.sky.it 3 settimane in Francia, Germania e Svizzera reddit Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVEAzzurre in campo a Biella contro le transalpine per il primo test-match di preparazione alla prossima Nations League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it