LIVE Italia-Francia 3-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | bis delle giovani azzurre contro le transalpine
Alle ore 20:00 si è disputata un’amichevole di pallavolo femminile tra le squadre nazionale italiana e francese. La partita si è conclusa con una vittoria delle squadre italiane, che hanno ottenuto tre set consecutivi con i punteggi di 25-18, 24-18 e 23-18. L’ultima azione è stata conclusa da un ace di Manfredini, che ha sancito il risultato finale. Durante l’incontro, diverse azioni di muro sono state realizzate dalla squadra italiana.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 CHIUDE CON L’ACE MANFREDINI: 3-0 ITALIA! 24-18 Battuta velenosa di Manfredini: sei match point azzurri! 23-18 Ancora uno splendido muro di Scola. 22-18 Mani fuori di Omoruyi, la Francia si è spenta dopo un ottimo avvio di set. 21-18 Omoruyi buca la difesa francese. 20-18 Gran muro di Manfredini. 19-18 Passa l’attacco di Sylves. 19-17 Muro vincente di Scola. Time-out Francia. 18-17 Manfredini sfrutta una brutta ricezione francese. 17-17 Scola mette una palla velenosa e sbaglia la Francia in palleggio. 16-17 Fuori la battuta di Ratahiry. 15-17 Mani fuori di Fanguedou. 15-16 Lungo l’attacco di Fanguedou. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Italia 2 Francia 0 Live 2° set : 25 - 14 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il MATCH IN DIRETTA facebook
Pallavolo Azzurre - L'Italia ricomincia vincendo, travolta la Francia 3-0 nel giorno del compleanno di Manfredini x.com
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