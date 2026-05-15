LIVE Italia-Francia 3-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | bis delle giovani azzurre contro le transalpine

Alle ore 20:00 si è disputata un’amichevole di pallavolo femminile tra le squadre nazionale italiana e francese. La partita si è conclusa con una vittoria delle squadre italiane, che hanno ottenuto tre set consecutivi con i punteggi di 25-18, 24-18 e 23-18. L’ultima azione è stata conclusa da un ace di Manfredini, che ha sancito il risultato finale. Durante l’incontro, diverse azioni di muro sono state realizzate dalla squadra italiana.

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