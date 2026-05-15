LIVE Italia-Francia 2-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il terzo set

Alle 22.01 è iniziato il terzo set dell'amichevole di volley femminile tra Italia e Francia, con le azzurre che conducono sul punteggio di 2-0 dopo aver vinto il secondo set in modo deciso. Alle 21.58, Omoruyi ha preso la scena nel secondo set, contribuendo al dominio delle italiane. La partita è stata aggiornata in diretta, con il match ancora in corso e le squadre pronte a proseguire la sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui