LIVE Italia-Francia 2-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il terzo set
Alle 22.01 è iniziato il terzo set dell'amichevole di volley femminile tra Italia e Francia, con le azzurre che conducono sul punteggio di 2-0 dopo aver vinto il secondo set in modo deciso. Alle 21.58, Omoruyi ha preso la scena nel secondo set, contribuendo al dominio delle italiane. La partita è stata aggiornata in diretta, con il match ancora in corso e le squadre pronte a proseguire la sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 Parte il terzo set. 21.58 Omoruyi si prende la scena e le azzurre dominano in secondo set, mai in discussione, che porta la partita sul 2-0. Ora il terzo set, per chiude questa seconda amichevole con lo stesso punteggio della sfida di Biella. 25-14 BATTUTA VINCENTE DI FROSINI, ITALIA AVANTI 2-0. 24-14 Mani fuori di Omoruyi. 23-14 Missile di Depie, le azzurre per poco non riescono a trovare una difesa miracolosa. 23-13 Omoruyi annienta il muro francese! 22-13 In rete la battuta di Sylves. 21-13 Bah sfonda la difesa azzurra. 21-12 Attacco vincente di Frosini. 20-12 Non riesce la difesa alle azzurre dopo l’attacco di Depie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Oggi Italia nuovamente in campo per il 2° match contro la Francia in DIRETTA SUL CANALE RAI ITALIA - FRANCIA : MATCH IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MA facebook
L'Italia è uno dei due paesi dell'Ue con un calo della produttività reale per ora lavorata nel 2025, -0,6%. L'altro è Malta con -0,8%. La crescita media dell'Ue è dell'1,4%. In Francia +1,5%, Spagna +0,7%, Germania +0,4%. Il paese migliore è l'Irlanda con +10,5 x.com
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