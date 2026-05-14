LIVE Italia-Francia 2-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottimo inizio delle ragazze di Velasco anche nel terzo set 10-6
Alle ore 13, la partita tra Italia e Francia nel torneo amichevole di volley femminile prosegue in diretta. Le ragazze italiane hanno conquistato un vantaggio di 10-6 nel terzo set, mantenendo un buon ritmo. Durante lo scambio conclusivo, un punto decisivo è stato segnato da Omoruyi con una parallela da posto quattro, mentre Fersino ha mostrato sicurezza in battuta. Nel corso del set, Fanguedou ha commesso il suo primo errore, dopo un primo tempo non brillante.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-7 CHE PUNTOOOO! Omoruyi chiude lo scambio del match con la parallela da posto quattro, ma in questa occasione Fersino ha dimostrato di meritare lo scettro lasciato da De Gennaro! 12-7 Pessimo primo tempo di Fanguedou, primo errore per lei. 11-7 Diagonale interna di Omoruyi da posto quattro. 10-7 Esce il servizio di Manfredini, terzo errore in battuta per lei. Time-out della Francia. 10-6 Altro muto vincente! Ci pensa Marchesini! 9-6 Prima fast del match, ci pensa Manfredini che sale a quota dieci punti messi a segno! 8-6 Omoruyi subisce il muro vincente di Sylves, primo blocco vincente per lei. 8-5 Altro errore per la Francia, Ratahiry manda fuori la parallela da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Meglio usare le mani, che dite #forzaleonesse #volley #volleyball #pallavolo #brescia
Sullo stesso argomento
LIVE Italia-Francia 0-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: calo delle ragazze di Velasco nel primo set, ma restiamo avanti! 20-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Il secondo tentativo è quello giusto! Scola sceglie ancora Manfredini e il suo primo tempo.
LIVE Italia-Francia 1-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: le ragazze di Velasco vogliono chiudere anche il secondo set, 18-14CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-17 Primo tempo di Marchesini che entra e mette a segno il suo primo punto con la Nazionale.
????Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVE facebook
L'Italia è uno dei due paesi dell'Ue con un calo della produttività reale per ora lavorata nel 2025, -0,6%. L'altro è Malta con -0,8%. La crescita media dell'Ue è dell'1,4%. In Francia +1,5%, Spagna +0,7%, Germania +0,4%. Il paese migliore è l'Irlanda con +10,5 x.com
Italia / Francia con ragazze di 9 anni reddit
Italia-Francia: il risultato dell'amichevole di volley femminile in direttaTanto grande volley nella settimana di Sky, in attesa della Final Four di CEV Champions League maschile (che potrai seguire nel weekend su Sky e NOW) torna in campo anche la Nazionale femminile di Jul ... sport.sky.it
Italia-Francia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di Julio Velasco LIVEAzzurre in campo a Biella contro le transalpine per il primo test-match di preparazione alla prossima Nations League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it