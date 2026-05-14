LIVE Italia-Francia 2-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | ottimo inizio delle ragazze di Velasco anche nel terzo set 10-6

Alle ore 13, la partita tra Italia e Francia nel torneo amichevole di volley femminile prosegue in diretta. Le ragazze italiane hanno conquistato un vantaggio di 10-6 nel terzo set, mantenendo un buon ritmo. Durante lo scambio conclusivo, un punto decisivo è stato segnato da Omoruyi con una parallela da posto quattro, mentre Fersino ha mostrato sicurezza in battuta. Nel corso del set, Fanguedou ha commesso il suo primo errore, dopo un primo tempo non brillante.

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