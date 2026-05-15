LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre in controllo 12-6
Alle ore 18, le azzurre stanno dominando l’amichevole di pallavolo contro la Francia, con un punteggio di 12-6. Durante il primo set, la squadra italiana ha mantenuto un buon ritmo, con alcune battute vincenti e attacchi efficaci. In questa fase, la giocatrice francese ha commesso un fallo sulla battuta, permettendo alle italiane di allungare il vantaggio. La partita prosegue con continui scambi tra le due formazioni, mentre le azzurre cercano di consolidare la loro posizione in vista del secondo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-9 Vola via la battuta di Bah. 17-9 Gran diagonale di Bah. 17-8 Omoruyi sfonda ancora il muro francese. 16-8 Diagonale perfetta di Omoruyi. 15-8 Manfredini buca le mani a Sylves. 14-7 Attacco vincente di Bah. 14-6 Manfredini oltrepassa il muro francese con un bel tocco. 13-6 Attacco potentissimo di Omoruyi. 12-6 Brutta ricezione francese. Time-out Francia. 11-6 Attacco completamente sbagliato da Depie in lungolinea. 10-6 Errore in battuta di Ratahiry. 9-6 Non riesce a Fersino un salvataggio miracoloso con il piede. 9-5 Finisce out la battuta francese. 8-5 Mani fuori di Ratahiry. 8-4 Lungo l’attacco francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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