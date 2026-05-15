LIVE Italia-Francia 1-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre in controllo 12-6

Alle ore 18, le azzurre stanno dominando l’amichevole di pallavolo contro la Francia, con un punteggio di 12-6. Durante il primo set, la squadra italiana ha mantenuto un buon ritmo, con alcune battute vincenti e attacchi efficaci. In questa fase, la giocatrice francese ha commesso un fallo sulla battuta, permettendo alle italiane di allungare il vantaggio. La partita prosegue con continui scambi tra le due formazioni, mentre le azzurre cercano di consolidare la loro posizione in vista del secondo set.

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