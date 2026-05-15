LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | buona partenza delle azzurre 12-8
Nel match amichevole di pallavolo tra Italia e Francia, il punteggio è attualmente di 0-0. Le azzurre hanno iniziato bene, con un vantaggio di 12-8 nel primo set. Nella fase centrale, l'equilibrio si stabilisce con il punteggio di 16-16, dopo un punto sulla battuta di Chameaux. In seguito, l'Italia perde un punto a causa di una ricezione sbagliata di Giovannini, portando il punteggio a 15-16.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 In rete la battuta di Chameaux. 15-16 Sbaglia la ricezione Giovannini. 15-15 Lunga la battuta di Adigwe. 15-14 Buon attacco di Manfredini. 14-14 In rete la battuta di Marchesini. 14-13 Mani fuori di Nervini. 13-13 Ancora Depie. 13-12 Errore di Adigwe. 13-11 Sfonda Rotar. 13-10 Invasione francese. Time-out azzurro. 12-10 Fanguedou piega le mani di Marchesini. 12-9 Gran muro francese. 12-8 Lunga la battuta di Sylves. 11-8 Sylves di potenza. 11-7 Gran muro azzurro, respinta Rotar. 10-7 Errore francese in battuta. 9-7 Rotar buca il muro azzurro. 9-6 Ottima diagonale di Depie. 9-5 In rete la battuta di Depie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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