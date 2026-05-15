LIVE Italia-Francia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | buona partenza delle azzurre 12-8

Nel match amichevole di pallavolo tra Italia e Francia, il punteggio è attualmente di 0-0. Le azzurre hanno iniziato bene, con un vantaggio di 12-8 nel primo set. Nella fase centrale, l'equilibrio si stabilisce con il punteggio di 16-16, dopo un punto sulla battuta di Chameaux. In seguito, l'Italia perde un punto a causa di una ricezione sbagliata di Giovannini, portando il punteggio a 15-16.

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