LIVE Internazionali d' Italia semifinali a rischio rinvio per la pioggia

Le semifinali degli Internazionali d'Italia potrebbero subire un ritardo a causa della pioggia. Darderi è previsto in campo alle 15.30 per affrontare Ruud, ma le condizioni meteo potrebbero causare un lieve spostamento dell’orario. La partita tra Sinner e Medvedev è ancora in programma, ma anche questa potrebbe essere influenzata dal maltempo. La giornata si svolge sotto nuvole minacciose, con le previsioni che indicano possibili piogge durante le fasi decisive del torneo.

Giornata di meteo instabile oggi a Roma dove sono in programma le due semifinali maschili di Darderi e Sinner. Sul Foro Italico è prevista pioggia tra le 14 e le 16 con possibili interruzioni o slittamento della partita tra Darderi e Ruud, in programma alle 15.30. Più complicata invece la situazione per la sera: il tempo potrebbe reggere fino intorno alle 20 ma per le 21 si prevede un forte temporale. Questo metterebbe a rischio la partita di Sinner che, si sa, non ama giocare tardi e al freddo con il rischio di finire nella notte, come accaduto all’altro azzurro contro Jodar. In quel caso il match era iniziato con diverse ore di ritardo per il programma slittato a causa della pioggia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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