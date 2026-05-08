LIVE Darderi-Hanfmann ATP Roma 2026 in DIRETTA | match dell’azzurro a rischio rinvio

Durante il torneo ATP di Roma 2026, la partita tra Darderi e Hanfmann è sotto osservazione a causa di possibili condizioni meteo avverse. In precedenza, nel torneo di Osaka, il match tra un tennista locale e Les si è concluso in tre set, con il primo che ora attende il suo avversario, Grant, seguito da Rybakina e Darderi. Poco dopo la vittoria di Arnaldi contro De Minaur, è stata segnalata una pioggia che potrebbe influenzare gli incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:06 Osaka ha la meglio su Les in tre set e ora giocherà Grant, poi Rybakina e poi Darderi!! 14:16 Pochi istanti dopo l’impresa di Arnaldi contro De Minaur è arrivata la pioggia. Mancano 4 match, se non inizia entro le 23 Darderi-Hanfmann si giocherà domani! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno delicatissima che vede di fronte Luciano DARDERI e Yannick Hanfmann per un posto in 3° turno agli Internazionali d’Italia 2026! Difficilissimo esordio per l’italo.argentino, che è reduce dalla brutta e pesante sconfitta per mano di Juan Manuel Cerundolo sulla terra battuta in altura di Madrid e che si presenta al Foro Italico per difendere il 2° turno del 2025 da numero 19 del mondo live.🔗 Leggi su Oasport.it

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Azzurri in campo oggi a Roma ARNALDI-DeMinaur 11.00 GRANT-Mboko 14.10* BASILETTI-Svitolina 15.40* DARDERI-Hanfmann 16.30* COCCIARETTO-Navarri 19.00* MUSETTI-Mpetshi Perricard 20.30* ( tv8) Partite del torneo mas - facebook.com facebook

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