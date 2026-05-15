Internazionali il giorno delle semifinali con Darderi e Sinner | l’Italia sogna una finale tricolore

Il 15 maggio 2026, agli Internazionali d’Italia, si sono disputate le semifinali del torneo maschile. Due italiani, uno tra i favoriti e l’altro emergente, hanno affrontato i loro avversari in match decisivi. Le sfide si sono concluse con la qualificazione di entrambi per la finale, portando l’Italia a sperare in un risultato storico nel torneo. La giornata ha visto grande attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori, con le partite trasmesse in diretta su diverse piattaforme.

Roma, 15 maggio 2026 – La giornata delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2026 segna la data del 15 maggio. Ben due italiani si contendono un posto in finale e potrebbero incontrarsi per la partita dell’assegnazione del titolo. Luciano Darderi sfida Casper Ruud, dopo un percorso straordinario e incredibile, dove ha battuto avversari del calibro di Alexander Zverev e il giovane talento spagnolo Rafael Jodar. Jannik Sinner, dopo un torneo perfetto dove ha dimostrato la sua classe da numero uno al mondo, in cui ha battuto Andrej Rublev, tra gli altri, incontra Daniil Medvedev sul rosso di Roma. I tifosi italiani sognano di vedere entrambi in finale per contendersi il trofeo di casa, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico domenica 16 maggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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NOTIZIEINUNCLICK 13 MAGGIO: Sinner e Darderi incendiano il Foro, due quarti italiani a Roma

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