LIVE Giro d' Italia | 7ª tappa 244 km da Formia a Blockaus
Oggi si corre la settima tappa del Giro d'Italia, lunga 244 chilometri da Formia a Blockaus. La giornata presenta cinque stelle di difficoltà, con un percorso che si snoda attraverso diverse provincie e include traguardi di montagna in Abruzzo. La tappa si svolge il 31 maggio e prevede diverse salite impegnative, con i ciclisti che devono affrontare tratti ripidi e curve strette. La gara attraversa zone di pianura prima di arrivare alle parti più alte del percorso.
La classifica generale dopo la 6ª tappa:1 Afonso EULÁLIO (BAHRAIN VICTORIOUS9), tempo 24:47:13 2 Igor ARRIETA (UAE TEAM EMIRATES XRG) 24:50:04, distacco 02:51 3 Christian SCARONI (XDS ASTANA TEAM) 24:50:47, distacco 03:34 4 Andrea RACCAGNI (NOVIERO SOUDAL QUICK-STEP) 24:50:52, distacco 03:39 5 Johannes KULSET (UNO-X MOBILITY) 24:52:30, distacco 05:176 Giulio CICCONE (LIDL-TREK) 24:53:25, distacco 06:127 Jan CHRISTEN (UAE TEAM EMIRATES XRG) 24:53:29, distacco 06:16 8 Florian STORK (TUDOR PRO CYCLING TEAM9 24:53:29, distacco 06:16 9 Egan BERNAL (NETCOMPANY INEOS) 24:53:29, distacco 06:1610 Thymen ARENSMAN (NETCOMPANY INEOS)... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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