LIVE Giro d' Italia | 7ª tappa 244 km da Formia a Blockaus

Oggi si corre la settima tappa del Giro d'Italia, lunga 244 chilometri da Formia a Blockaus. La giornata presenta cinque stelle di difficoltà, con un percorso che si snoda attraverso diverse provincie e include traguardi di montagna in Abruzzo. La tappa si svolge il 31 maggio e prevede diverse salite impegnative, con i ciclisti che devono affrontare tratti ripidi e curve strette. La gara attraversa zone di pianura prima di arrivare alle parti più alte del percorso.

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