LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard mette due gregari in testa a tirare

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi segue una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara si svolge con una temperatura di 11 gradi, mentre il leader della classifica generale si trova in posizione dominante. Durante la tappa, il corridore in testa ha affidato il forcing a due dei suoi gregari, che hanno preso l’iniziativa di spingere in avvio di corsa. La cronaca della giornata si concentra sugli sviluppi in corsa e sulle strategie adottate dai protagonisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.14 La temperatura è di 11°. Sembra novembre, più che il 15 maggio. 15.13 5’45” il vantaggio dei battistrada. Vingegaard ha giudicato che non deve salire oltre. 15.12 Siamo a Palena, in provincia di Chieti. 69 km all’arrivo. 15.10 Attenzione, cambio di scenario. Vingegaard piazza davanti due gregari in testa al gruppo.Un segnale sin troppo chiaro di quali siano le intenzioni del danese. 15.08 Quindi da Roccaraso a San Leonardo i chilometri complessivi da percorrere saranno 35. Poi discesa di 20 km che porterà prima al chilometro Red Bull e poi al Blockhaus. 🔗 Leggi su Oasport.it

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