LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard mette due gregari in testa a tirare
Oggi segue una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara si svolge con una temperatura di 11 gradi, mentre il leader della classifica generale si trova in posizione dominante. Durante la tappa, il corridore in testa ha affidato il forcing a due dei suoi gregari, che hanno preso l’iniziativa di spingere in avvio di corsa. La cronaca della giornata si concentra sugli sviluppi in corsa e sulle strategie adottate dai protagonisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.14 La temperatura è di 11°. Sembra novembre, più che il 15 maggio. 15.13 5’45” il vantaggio dei battistrada. Vingegaard ha giudicato che non deve salire oltre. 15.12 Siamo a Palena, in provincia di Chieti. 69 km all’arrivo. 15.10 Attenzione, cambio di scenario. Vingegaard piazza davanti due gregari in testa al gruppo.Un segnale sin troppo chiaro di quali siano le intenzioni del danese. 15.08 Quindi da Roccaraso a San Leonardo i chilometri complessivi da percorrere saranno 35. Poi discesa di 20 km che porterà prima al chilometro Red Bull e poi al Blockhaus. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 - Stage 4 Highlights - A lot of surprises in this stage!
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone costretto a tirare con la maglia rosa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard attacca, Pellizzari lo segue!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.
Segui la corsa in diretta! #GirodItalia giroditalia.it/livehub/tappa/… giroditalia.it/en/livehub/tap… giroditalia.it/fr/livehub/tap… giroditalia.it/es/livehub/tap… x.com
Erano in live sui social i due 20enni di San Vitaliano (NA) che hanno rischiato di far cadere i ciclisti del Giro d’Italia. Sui social circolano i video della diretta che stava effettuando un loro amico, mentre i due ragazzi, con grande incoscienza, commettevano - Facebook facebook
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit
Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Formia-Blockhaus: orari, percorso, tv. Primo arrivo in salita, sfida Vingegaard-PellizzariPrimo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026. Frazione numero sette: da Formia al Blockhaus, con l'arrivo in salita sulla cima abruzzese che fa ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard mette due gregari in testa a tirareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d'Italia 2026, ... oasport.it