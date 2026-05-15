LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard mette due gregari in testa a tirare

Oggi segue una tappa del Giro d’Italia 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara si svolge con una temperatura di 11 gradi, mentre il leader della classifica generale si trova in posizione dominante. Durante la tappa, il corridore in testa ha affidato il forcing a due dei suoi gregari, che hanno preso l’iniziativa di spingere in avvio di corsa. La cronaca della giornata si concentra sugli sviluppi in corsa e sulle strategie adottate dai protagonisti.

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