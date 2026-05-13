LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone costretto a tirare con la maglia rosa!

Da oasport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è disputata una tappa caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con pioggia intensa che ha ripreso a cadere nel corso della giornata. Durante la corsa, un ciclista in maglia rosa ha dovuto impegnarsi maggiormente, trovandosi a dover tirare per tutta la durata della tappa. La classifica generale continua a mostrare i cambiamenti e le posizioni dei corridori in vista delle fasi finali della competizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.39 Ha ripreso a piovere forte. 40 km all’arrivo. Il gruppo maglia rosa, tirato in prima persona dal solo Ciccone, è precipitato a 3’08?. 16.38 Certo vedere la maglia rosa tirae non è una bella immagine.Alla sua ruota c’è Vingegaard. Evidentemente Eulalio non fa paura agli uomini di classifica. 16.38 Con Ciccone è rimasto il solo Derek Gee, sulla carta l’uomo di classifica della Lidl-Trek. E infatti non tira. 16.37 Ora, come detto, i corridori troveranno un continuo saliscendi. Ciccone si mette a tirare in prima persona. 16.36 Raccagni Noviero, Bouwman e Kulset provano ad evadere dal gruppo maglia rosa.🔗 Leggi su Oasport.it

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