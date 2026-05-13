LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone costretto a tirare con la maglia rosa!

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è disputata una tappa caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con pioggia intensa che ha ripreso a cadere nel corso della giornata. Durante la corsa, un ciclista in maglia rosa ha dovuto impegnarsi maggiormente, trovandosi a dover tirare per tutta la durata della tappa. La classifica generale continua a mostrare i cambiamenti e le posizioni dei corridori in vista delle fasi finali della competizione.

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