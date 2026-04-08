LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti attacchi non va via la fuga

Nella tappa di oggi del Giro dei Paesi Baschi 2026, sono stati numerosi gli attacchi da parte dei ciclisti, ma nessuna fuga è riuscita a staccare il gruppo principale. Durante la corsa, si è visto muoversi lo spagnolo Iñigo Elosegui, che corre con la squadra Equipo Kern Pharma. La corsa prosegue con continui tentativi di fuga e un ritmo elevato lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 14.26 Si muove lo spagnolo Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma). 14.23 Gruppo ancora compatto e ripartono gli scatti. 14.21 125 chilometri al traguardo. 14.18 Prova ad andare di nuovo via uno scatenato Baptiste Veistroffer. 14.13 Velocità altissima, il gruppo addirittura si rompe in più tronconi. 14.09 Ripartono gli scatti. 14.05 E infatti, gruppo nuovamente compatto. 14.02 Il gruppo però non lascia andare i tre fuggitivi. 13.59 Altro francese, arriva da dietro Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). 13.56 Davanti si vede anche lo spagnolo Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi, non va via la fuga LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riprende vigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Mancano circa 115 chilometri alla fine della tappa. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro... Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com