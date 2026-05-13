LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la temibile Montagna Grande di Viggiano!

Oggi si svolge la tappa di montagna del Giro d’Italia 2026, con la cosiddetta Montagna Grande di Viggiano. La corsa è in diretta e sono stati forniti aggiornamenti sulla classifica generale, con tre corridori ancora in gara nel gruppo di testa. I ciclisti affrontano un percorso impegnativo e la gara prosegue senza interruzioni. La cronaca degli ultimi chilometri è ancora in corso.

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