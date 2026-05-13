LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la temibile Montagna Grande di Viggiano!
Oggi si svolge la tappa di montagna del Giro d’Italia 2026, con la cosiddetta Montagna Grande di Viggiano. La corsa è in diretta e sono stati forniti aggiornamenti sulla classifica generale, con tre corridori ancora in gara nel gruppo di testa. I ciclisti affrontano un percorso impegnativo e la gara prosegue senza interruzioni. La cronaca degli ultimi chilometri è ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.01 Sono rimasti tre uomini a Pellizzari. Rischia quindi di rimanere solo con Hindley e Aleotti quando conterà davvero. 16.00 Rubio non sembra così brillante nel gruppetto dei fuggitivi all’inseguimento del battistrada spagnolo. 15.59 Non cambia il copione: sempre la Red Bull in testa al gruppo. Davanti Arrieta si toglie la mantellina. 15.57 Arrieta sta andando forte. Ha guadagnato 18? sugli ex compagni di fuga e mantiene 2’04” sul gruppo maglia rosa. 15.56 60,6 km all’arrivo. Tra 5 km esatti inizierà la Montagna Grande di Viggiano! 15.56 Forcing della Red Bull in testa al gruppo con Gianni Moscon.🔗 Leggi su Oasport.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
Notizie correlate
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano incute timore, qualcuno può saltareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta...
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano può far male anche agli uomini di classificaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2026.
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la Montagna Grande di Viggiano può far male anche agli uomini di classifica; Giro d'Italia, oggi tappa 5. Orario, percorso, dove vederla in tv e streaming; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026 oggi la 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoriti.
Giro d'Italia. . Segui in diretta la cerimonia di premiazione: il vincitore di tappa, le Maglie e tutte le emozioni a caldo dalla #CorsaRosa ?? Watch the stage awards ceremony LIVE: podium moments, Jerseys and celebrations from the #CorsaRosa ?? facebook
[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 5: Praia a Mare > Potenza - reddit.com reddit
#GiriDItalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si sale verso Viggiano, tra poco il momento della veritàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 15.32 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, 5ª tappa Praia a Mare-Potenza: corridori sotto il diluvio, si va verso la Montagna Grande di ViggianoIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 5ª tappa da Praia a Mare a Potenza: partiti alle ore 12:15, arrivo previsto verso le 17-17:30 ... fanpage.it