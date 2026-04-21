LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val Martello

Oggi si svolge la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, con una partenza in piano e un arrivo in salita in Val Martello. La corsa è seguita in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi sul percorso e sui tempi degli atleti. La tappa si conclude con un finale impegnativo in quota, che potrebbe influenzare la classifica generale. La gara prosegue senza soste, offrendo ai tifosi immagini e dati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da Telfs alla Val Martello con l’unico arrivo in salita di questa edizione. Sarà dunque sfida campale tra i numerosi scalatori presenti in gruppo con l’ultima ascesa che si presta ad attacchi decisi. Appuntamento alle 11.35 con la partenza ufficiale di una frazione leggermente accorciata di 2 km a causa di lavori urgenti lungo il tracciato originario. Si partirà dall’Austria, teatro della prima salita di giornata, ovvero il GPM di Piller Hohe (9.2 km al 6% di pendenza media). Rapida discesa seguita da un lungo falsopiano di oltre 25 km che porterà al GPM di Passo Resia (15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val Martello Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i big si preparano al secondo passaggio sulla salita di GötzensCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 I due fuggitivi si avviano verso la conclusione della loro azione. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: alle 9.30 il via, arrivo inedito in salitaCLICCA QUI PER AGGIORNARED LA DIRETTA LIVE 9:17 Il belga Remco Evenepoel proverà a tenersi addosso la maglia di leader della classifica generale dopo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val Martello; Innsbruck, il 23enne Dati si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps. Domani arrivo in Val Martello; Tour of the Alps, a Innsbruck vince Dati. Battuto Pidcock; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it tour of the alpsTommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a Innsbruck. Il toscano del Team UKYO si è imposto allo sprint precedendo il britannico Tom Pidcock e ... sport.sky.it IN REGIONE LO SPETTACOLO DEL TOUR OF THE ALPS Domani in Alto Adige la tappa che arriva in val Martello, mercoledì ad Arco, giovedì a Trento, il giorno dopo gran finale a Bolzano. Sulle strade dell'euregio 17 squadre di professionisti. Fondriest. "Una - facebook.com facebook (3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com