LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini all’attacco nelle prime fasi di corsa
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è in corso con due uomini che sono riusciti ad attaccare nelle prime fasi. La gara prevede di affrontare il Vratnik Pass, una salita di terza categoria lunga 9,1 chilometri con una pendenza media del 4,1%. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i primi movimenti sono già visibili lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:22 La seconda salita da affrontare sarà il Vratnik Pass, terza categoria di 9,1 chilometri al 4,1%. 12:19 L’obiettivo del corridore spagnolo è quello di provare a raccogliere il maggior numero di punti per consolidare il primato nella classifica dei GPM. 12:16 La prima difficoltà di giornata sarà il Byala Pass, terza categoria di 7,7 chilometri al 4,4%. 12:13 Sono stati percorsi i primi quaranta chilometri. 12:10 La velocità media aggiornata, in questo inizio di corsa, è di 39,1 kmh. 12:07 Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta continuano a guidare la corsa.🔗 Leggi su Oasport.it
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