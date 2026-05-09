LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | due uomini all’attacco nelle prime fasi di corsa

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è in corso con due uomini che sono riusciti ad attaccare nelle prime fasi. La gara prevede di affrontare il Vratnik Pass, una salita di terza categoria lunga 9,1 chilometri con una pendenza media del 4,1%. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i primi movimenti sono già visibili lungo il percorso.

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