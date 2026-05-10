Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con aggiornamenti in tempo reale. Al momento, Tarozzi è il primo a raggiungere il traguardo volante. Poco dopo, è previsto uno sprint tra i corridori in testa alla corsa. La classifica generale del Giro viene aggiornata di continuo, mentre i tre battistrada continuano a contendersi la vittoria fino all’ultimo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.22 I tre battistrada lottano sino in fondo. Ancora 17? di vantaggio. 16.21 ULTIMI 5 KM! 16.20 Si accende la bagarre tra le squadre dei velocisti. 16.19 Ormai il gruppo vede Tarozzi, Sevilla e Tonelli. Solo 17? di distacco. 16.19 Caduta per De Jong (Picnic PostNL). 16.17 Risale Milan, pilotato da quattro compagni di squadra. Forse è un po’ presto: mancano ancora 8 km. 16.16 La neutralizzazione non è uguale in tutte le tappe. Oggi avverrà ai -3 km dall’arrivo. Dunque verranno azzerati i distacchi in caso di cadute entro i 3000 metri dal traguardo. 16.15 Restano solo 24? ai battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tarozzi primo al traguardo volante. Tra poco lo sprint

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