LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tarozzi primo al traguardo volante Tra poco lo sprint

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con aggiornamenti in tempo reale. Al momento, Tarozzi è il primo a raggiungere il traguardo volante. Poco dopo, è previsto uno sprint tra i corridori in testa alla corsa. La classifica generale del Giro viene aggiornata di continuo, mentre i tre battistrada continuano a contendersi la vittoria fino all’ultimo momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16.22 I tre battistrada lottano sino in fondo. Ancora 17? di vantaggio. 16.21 ULTIMI 5 KM! 16.20 Si accende la bagarre tra le squadre dei velocisti. 16.19 Ormai il gruppo vede Tarozzi, Sevilla e Tonelli. Solo 17? di distacco. 16.19 Caduta per De Jong (Picnic PostNL). 16.17 Risale Milan, pilotato da quattro compagni di squadra. Forse è un po’ presto: mancano ancora 8 km. 16.16 La neutralizzazione non è uguale in tutte le tappe. Oggi avverrà ai -3 km dall’arrivo. Dunque verranno azzerati i distacchi in caso di cadute entro i 3000 metri dal traguardo. 16.15 Restano solo 24? ai battistrada.🔗 Leggi su Oasport.it

live giro d8217italia 2026 tappa di oggi in diretta tarozzi primo al traguardo volante tra poco lo sprint
© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tarozzi primo al traguardo volante. Tra poco lo sprint
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga già con 3? sul gruppo, ci sono Tonelli e TarozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: a Sevilla lo sprint intermedio, a breve due GPMCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:56 3 chilometri all’avvio del Byala Pass, salita di 7.

Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web