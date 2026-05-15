LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Milan all’attacco a caccia di punti per la ciclamino

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 che collega Sperlonga a Gaeta, entrambe località sulla costa tirrenica. La corsa è in corso e i ciclisti sono impegnati in una fase di attacco continuo, con alcuni corridori che cercano di guadagnare punti per la maglia ciclamino. La classifica generale è aggiornata in tempo reale e i tifosi possono seguire gli sviluppi attraverso la diretta. La corsa prosegue con numerosi sorpassi e cambi di ritmo lungo il percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11.53 Da Sperlonga ci si sposta verso Gaeta, sempre sulla costa tirrenica. 11.50 Il meteo oggi è clemente, almeno al momento, con i corridori. 11.48 Lunghissima ancora la cavalcata verso il Blockhaus. 11.45 210 chilometri all’arrivo. 11.41 6? il vantaggio dei fuggitivi. 11.38 Ci si sposta verso Sperlonga. 11.35 Ricordiamo i fuggitivi: Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL) e Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta). 11.32 220 chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan all’attacco a caccia di punti per la ciclamino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d’Italia 2026. Tappa lucana “memorabile” Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Sevilla e Maestri subito all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:22 Al comando della gara ci sono lo spagnolo Diego Pablo... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia... Ieri al Giro d'Italia è arrivata la prima vittoria di tappa di un corridore italiano: Davide Ballerini, che ha trionfato in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Paolo Pacchioni #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro ... oasport.it Giro d'Italia, la 7^ tappa in diretta livePossibile punto di svolta della corsa rosa. Si affronta la frazione più lunga (244 km) e il primo GPM di 1^ categoria, il Blockhaus all'arrivo. Prima un solo altro scollinamento, quello a Roccaraso a ... sport.sky.it