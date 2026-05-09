LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Sevilla e Maestri subito all’attacco

In questa tappa del Giro d’Italia 2026, gli atleti Sevilla e Maestri sono partiti subito forte, attaccando fin dai primi chilometri. La corsa si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti costanti sulla posizione dei corridori e sulla classifica generale. Al momento, i due sono in testa alla gara, mentre il gruppo principale segue a distanza. La giornata si preannuncia ricca di azione e sorprese lungo il percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11:22 Al comando della gara ci sono lo spagnolo Diego Pablo Sevilla e Mirco Maestri del Team Polti VisitMalta. 11:19 Il gruppo lascerà, ragionevolmente, spazio ai due attaccanti nella prima parte di corsa. 11:16 Il duo del Team Polti VisitMalta vanta già 1’16” di margine. 11:13 Scatta subito Diego Pablo Sevilla insieme al compagno di squadra Mirco Maestri. 11:11 Inizia ufficialmente la seconda frazione. 11:09 Uruguay e Malta presentano per la prima volta un corridore alla partenza del Giro d’Italia. 11:06 Matteo Moschetti della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team non prenderà il via in seguito ai postumi della caduta nel finale della prima frazione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Sevilla e Maestri subito all’attacco ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Sevilla in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Sevilla in fuga solitariaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Sevilla e Maestri subito all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 11:13 Scatta subito Diego Pablo Sevilla insieme al compagno di ... oasport.it LIVE Giro: tra poco la seconda tappa. Dopo la caduta di ieri, commozione cerebrale per Moschetti: non riparteSi va da Burgas a Veliko Tarnovo: 221 km e un percorso che attraversa alcune valli dei Balcani. Tre gran premi della montagna, tutti di 3ª categoria ... gazzetta.it Arriva la seconda tappa del Giro d'Italia 109 sul suolo della Bulgaria x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit