Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 al Blockhaus, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La corsa si svolge nel contesto di una gara che vede numerosi corridori impegnati lungo il percorso. Alle 16.22, la classifica generale mostra Vingegaard in testa, con molti altri atleti che cercano di recuperare posizioni. La gara continua ad attrarre l’attenzione degli appassionati, che seguono gli sviluppi in diretta da vari punti del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 16.22 Tutti contro Vingegaard, dunque. Vediamo se il danese ammazzerà la Corsa Rosa già al primo arrivo in salita. 16.20 5 km al Blockhaus! 16.19 Sevilla ha sbagliato strada. We know you took the GPM of Roccaraso, but you still have Blockhaus to climb before going back to the bus, Diego! Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are pic.twitter.comOfgLbjGyYT — Giro d’Italia (@giroditalia) May 15, 2026 16.18 20 km al traguardo. Un uomo della VISMA a tirare il gruppo principale. 16.18 Bitossi, Argentin e Pellizotti sono i tre italiani ad aver vinto sul Blockhaus. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: è il momento del Blockhaus!

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LIVE REACTION TAPPA 7 GIRO D'ITALIA 2026 - ARRIVA IL BLOCKHAUS!

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