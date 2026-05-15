Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con la corsa ufficialmente iniziata alle 11.00. La gara è partita questa mattina e si sta svolgendo con i ciclisti che attraversano vari tratti del percorso. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale e consultare la classifica generale in diretta. La corsa prosegue con gli atleti impegnati in diverse asperità del percorso, mentre gli spettatori assistono alla competizione lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 11.00 SCATTA UFFICIALMENTE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026! 10.56 Pochi minuti e ci sarà il via ufficiale della corsa. 10.53 Al momento non piove sulla corsa, ma le strade sono umide. Attenzione anche oggi alle cadute. 10.50 Vediamo se oggi ci sarà battaglia per cercare la fuga giusta o se andrà nuovamente via al primo attacco. 10.46 Iniziato il tratto di trasferimento. 10.43 Andiamo a scoprire il percorso. I primi 120 km della tappa saranno molto tranquilli, con solo lo sprint intermedio di Venafro che potrebbe ingolosire i velocisti. La strada tenderà poi all’insù per circa 15 km, senza una vera e propria ascesa, successivamente una leggera discesa anticiperà la partenza della prima salita: Roccaraso (6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la corsa

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