Oggi si svolge la quarta tappa del Giro di Romandia 2026, con gli atleti impegnati in una corsa intensa. Alle 12.22 è iniziata la tappa, mentre alle 12.19 il gruppo procede compatto a velocità elevate. Al momento, si forma un gruppo di testa, con alcuni ciclisti che cercano di allungare sugli altri. La corsa continua senza variazioni significative nel gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Si va a formare un drappello al comando. 12.19 Gruppo che procede ad alte velocità, ma ancora compatto. 12.16 Non ha preso il via il belga Floris Van Tricht (NSN Cycling Team). 12.14 Arrivano subito gli scatti nel plotone. 12.11 INIZIATA UFFICIALMENTE LA QUARTA TAPPA! 12.08 Partenza che arriverà a breve, corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 12.05 Si riparte ovviamente con Tadej Pogacar in maglia gialla di leader della classifica generale. 12.03 In scena oggi la frazione che parte da Broc ed arriva a Charmey, di 149,7 chilometri. 12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa del Giro di Romandia 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta tappa

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la quarta frazione

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa.

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Pogacar!! Lo sloveno vince in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar non lascia nulla agli avversari e concede il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:44 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Romandia 2026. Grazie per ... oasport.it

Pogacar pronto a mettere nel suo palmares anche il Giro di Romandia... - facebook.com facebook

Giro di Romandia 2026 presents a brutal fourth stage from Broc to Charmey, 149.6 km with four climb/descent volleys, challenging the GC contenders and shaping the podium. Expect early attacks, strategic moves from Pogacar and a battleground for the climb x.com