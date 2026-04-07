Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa che sta entrando nella fase più importante. A circa 3 chilometri dall’inizio della salita decisiva, il gruppo si sta avvicinando alla fuga, con un svantaggio di circa 46 secondi. Gli spettatori seguono in diretta gli sviluppi di questa fase cruciale, mentre i ciclisti si preparano ad affrontare l’ultimo tratto impegnativo prima del traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 3 km all’inizio dell’ascesa decisiva! 16.45 Il gruppo si avvicina alla fuga, 46? lo svantaggio. 16.42 Con i 4? di abbuono presi allo sprint Armirail si è portato a 46? da Seixas. 16.40 Hayter è passato intesta allo sprint intermedio di Irurzun, precedendo Armirail e Garcìa Pierna. 16.39 C’è l’abbandono di Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team). 16.36 40 km al termine. 16.33 La fuga è tornata a guadagnare qualcosa sul gruppo, 1’40” il vantaggio dei sei al comando. 16.30 Nella caduta di Hamilton è rimasto coinvolto, anche, il capitano della INEOS Kevin Vauquelin, per il francese non sembrano esserci stati problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fuga

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ascesa decisiva, continua la fuga di sette

Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!

Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Pamplona-Mendukilo Kobazuloa: arrivo in salita, Seixas sfida Del Toro e Roglic.

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina l’ascesa decisiva, continua la fuga di setteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 3 km all'inizio dell'ascesa decisiva! 16.45 Il gruppo si avvicina alla fuga, 46 lo svantaggio. 16.42 Con ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it

Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook

Non perderti la seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi da Pamplona-Iruña a Cuevas de Mendukilo Segui la corsa LIVE dalle ore 15:30 su @discoveryplusIT e @hbomax #Ciclismo #Cycling #itzulia2026 | @gregcapitano10 @Ricvanmagren x.com